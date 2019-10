De politie stelt een onderzoek in naar het overlijden van een man in Geleen. Zijn stoffelijk overschot werd zaterdagavond laat gevonden in een woning aan de Doctor Ariënstraat in het Limburgse stadje. De politie denkt dat er sprake is van een onnatuurlijke dood.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de man is overleden en of er sprake is van een misdrijf, zei een woordvoerster van de politie zondag. Om de doodsoorzaak te achterhalen wordt sectie verricht. Er is niemand aangehouden.