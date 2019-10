Pompekliniek: onderzoek naar ontsnappingen

De Pompekliniek in Nijmegen laat onafhankelijk onderzoek doen naar de vraag hoe het mogelijk is dat binnen korte tijd drie tbs’ers uit de kliniek konden ontsnappen. “We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, maar deze zijn niet volledig uit te sluiten. Maar drie op een rij is te veel”, aldus de kliniek zondag in een verklaring.

Het aangekondigde reconstructieonderzoek volgt na een oproep van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Die zei zaterdag tegen lokale media snel maatregelen te willen omtrent begeleid verlof. Vrijdag ging de veroordeelde zedendelinquent Ronald van Z. ervandoor tijdens begeleid verlof. Vorige maand namen ook al twee tbs’ers de benen, zij werden later opgepakt. Van Z. is nog voortvluchtig.

Bij de kliniek zeggen ze de zorgen van de burgemeester te begrijpen, maar vinden ze het ook belangrijk dat de patiënt op een veilige en verantwoorde manier kan terugkeren in de maatschappij. “Daarbij is het continu zoeken naar de juiste balans tussen behandelen en beveiligen. Daar hoort verlof bij. Zonder verlof is het niet mogelijk de patiënt voor te bereiden op een veilige en gefaseerde terugkeer in de samenleving.”

De Pompekliniek is op de huidige locatie al ruim 50 jaar gevestigd. Over veiligheidsaspecten heeft de kliniek naar eigen zeggen altijd goed contact met de gemeente Nijmegen.

Zaterdag meldde de advocaat van Van Z. dat zijn cliënt niet gevaarlijk is. De politie waarschuwde na zijn ontsnapping wel dat mensen de man niet moeten benaderen.