Problemen stapelen zich hoog op voor Krikke

Het wordt de week van de waarheid voor Pauline Krikke. De burgemeester van Den Haag moet donderdag naar de gemeenteraad. Na de dramatisch verlopen nieuwjaarsnacht, toen een regen van vonken over Scheveningen trok en een spoor van schade achterliet, moet Krikke nu laten zien dat zij de aangewezen persoon is om herhaling te voorkomen.

De vonkenregen werd veroorzaakt door een traditioneel vreugdevuur op het strand van Scheveningen. De stapel hout was veel hoger dan de gemeente had afgesproken met de bouwers, en in de jaren ervoor was dat ook al zo. De gemeente wist dat, maar deed niets. Het was belangrijker om de vrede met de bouwers en hun achterban te bewaren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht die harde conclusies donderdag naar buiten.

Krikke, die als burgemeester over openbare orde en veiligheid gaat, kondigde aan dat de bouwers voortaan een vergunning moeten aanvragen voor een vreugdevuur. Dat geldt niet alleen voor Scheveningen, maar ook voor de eeuwige rivalen uit de buurt Duindorp.

Krikke is sinds maart 2017 burgemeester. Het is niet de eerste keer dat ze in Den Haag onder vuur ligt. Vorig jaar moest ze door het stof na een steekpartij op Bevrijdingsdag. Een Syriër stak drie willekeurige mensen op straat neer. Hij kreeg daar later tbs voor. Krikke zei kort na de steekpartij dat de dader bekendstond als verwarde man en dat er geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Later bleek dat de politie al onderzoek had gedaan naar mogelijke terreurplannen van de Syriër. Een motie van wantrouwen tegen Krikke kreeg niet genoeg steun in de gemeenteraad.

De oppositie is nu weer boos op Krikke. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, eist het vertrek van de burgemeester. Ook de PVV wil dat Krikke haar verantwoordelijkheid neemt. Mogelijk komt er een motie van wantrouwen. ChristenUnie-SGP zegt dat de burgemeester het vertrouwen moet terugwinnen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos zat tot woensdag in het stadsbestuur. Dat klapte toen naar buiten kwam dat haar twee wethouders, onder wie partijleider Richard de Mos, worden verdacht van corruptie. De twee wethouders hebben zich tijdelijk teruggetrokken, maar de partij is des duivels.

De drie andere partijen in het stadsbestuur (VVD, D66 en GroenLinks) overleggen nu of ze nieuwe coalitiepartners zoeken, of dat ze als minderheid verdergaan. Over het lot van Krikke houden zij voorlopig hun kaarten tegen de borst, net als de belangrijkste kandidaten om in een nieuw bestuur te komen, zoals PvdA en CDA. Voor Krikke kan de politieke crisis een reddingsboei zijn. Het is de vraag of de gemeenteraad het aandurft om in een stad zonder volwaardig bestuur ook de burgemeester weg te sturen.