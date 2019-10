Na een schietincident zaterdagmiddag in Zoetermeer, heeft de politie uiteindelijk twee mannen opgepakt. Door het schieten raakte niemand gewond, wel waren op foto’s op onder meer Twitter kogelinslagen in ruiten in het huis aan de Gershwinrode te zien.

Een van de mannen, een 19-jarige uit Zoetermeer, werd zaterdag al aangehouden. Hij was in het huis toen de politie er aankwam. De andere, een 18-jarige man uit Den Haag, werd even later in die stad aangehouden.