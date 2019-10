Uitgaansnacht Castricum nu rustiger

De uitgaansnacht in het Noord-Hollandse Castricum is afgelopen nacht rustiger verlopen dan die van vorige week. Wel was er flink extra handhaving en beveiliging ingezet.

Vorige week in de nacht van zaterdag op zondag was er een vechtpartij in het centrum van Castricum, waarbij een 17-jarige Heemskerker met een groot mes stond te zwaaien. Omstanders gingen zich bemoeien met zijn aanhouding waarna het conflict escaleerde. Een politieman is enkele malen hard in het gezicht geslagen. Een 27-jarige vrouw uit Castricum werd daarvoor aangehouden.

Deze week heeft de burgemeester overlegd met onder meer de politie om herhaling te voorkomen. Er was besloten dit weekend extra te beveiligen. Volgens de wijkagent was er naast de normale bezetting ondersteuning van twee koppels van de Landelijke Eenheid, twee hondengeleiders, een extra fietsportier, en medewerkers van Service & Veiligheid en van Handhaving.

Een alcoholcontrole bij minderjarigen leidde ertoe dat er dertig weer naar huis zijn gestuurd omdat ze hadden gedronken. De wijkagent concludeerde dat de nacht in Castricum goed is verlopen en dat er geen vechtpartijen zijn geweest.