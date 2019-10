Boete en vrijspraak voor agenten na geweld

Een 29-jarige politieagent uit Utrecht die in oktober 2016 te hardhandig met de wapenstok op iemand insloeg, is veroordeeld tot een boete van 250 euro. Twee andere agenten, van 28 en 29 jaar, zijn maandag vrijgesproken door de rechtbank in Utrecht.

De drie agenten traden op bij een opstootje bij McDonald’s in Breukelen in de nacht van 16 oktober 2016. De politie vroeg een groep luidruchtige groep jongeren het terrein te verlaten. Toen zij dat na twee waarschuwingen toch weigerden, trokken de agenten hun wapenstok om hen van het terrein af te krijgen. Enkele agenten bleven doorslaan toen de groep al wegging.

Het Openbaar Ministerie vond dat de agenten te snel en te fors geweld hadden gebruikt en eiste tegen de nu veroordeelde agent een boete van 750 euro en tegen de andere twee 500 euro. Maar de rechtbank spreekt de twee laatsten vrij. Ze hebben ook hun wapenstok gebruikt, maar de hoeveelheid slagen was redelijk en gematigd. De andere agent sloeg té vaak en overtrad hiermee de wet. De straf is lager dan geëist, omdat de mishandeling van één en niet twee personen is bewezen. Ook stelde de agent zich open op.