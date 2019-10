Fraudezaak ex-voorzitter cor politie hervat

De rechtszaak tegen de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie Frank G. wordt maandag hervat. G. zou begin vorige maand voor de rechtbank van Zwolle verschijnen wegens valsheid in geschrifte en fraude met facturen, maar kort daarvoor stapte plotseling zijn advocaat op.

De rechtbank heeft de behandeling van de zaak daarom uitgesteld. Ook de zaak tegen twee medeverdachten is op de lange baan geschoven.

G. werd in december 2017 definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten die de ondernemingsraad van de politie onder zijn leiding organiseerde. Ook zou hij duizenden euro’s hebben opgenomen van de zakelijke creditcard die hij van de politie had gekregen.