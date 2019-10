Kamer zeer bezorgd over Turkse inval Syrië

Partijen in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over het Amerikaanse besluit om het groene licht te geven voor een Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil daar een bufferzone van 30 kilometer breed, gemeten vanaf de grens met Turkije.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf Erdogan zondag telefonisch zijn instemming. Turkije zal “spoedig” beginnen met de operatie, aldus het Witte Huis in een verklaring. Aanwezige Amerikaanse troepen zullen uit het gebied vertrekken. Turkije wordt dan verantwoordelijk voor in het gebied gevangen gehouden IS-strijders, aldus Trump.

Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie noemt het een “zeer slecht plan van Trump om de Turken vrij baan te geven in Noordoost-Syrië”. Hij vreest dat IS-strijders vrijkomen. Sjoerd Sjoerdsma van coalitiepartner D66 noemt het “zeer, zeer zorgwekkend” en Sven Koopmans (VVD) vindt het “heel slecht nieuws voor Syrië, de Koerden en ook onze veiligheid”. Hij vreest nieuwe vluchtelingenstromen, laat hij op Twitter weten.