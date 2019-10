Klimaatactivisten bezetten Stadhouderskade

Enkele tientallen klimaatactivisten van de groep Extinction Rebellion (ER) hebben maandagochtend vroeg in Amsterdam de Stadhouderskade geblokkeerd. De activisten hadden geen toestemming van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om op deze plaats een actie uit te voeren.

Een woordvoerder van de groep meldde dat de aanwezige politie en ME zich bij aanvang van de actie afzijdig heeft gehouden. De Stadhouderskade is een belangrijke verkeersader in de hoofdstad. De groep heeft voor maandag wereldwijd acties aangekondigd. In Amsterdam is om 08.00 uur een demonstratie bij het Rijksmuseum gepland.

De Nederlandse overheid doet volgens Extinction Rebellion niet genoeg tegen de klimaat- en ecologische crises. De groep wil dat de overheid de klimaatcrisis erkent en van daaruit meer doet om haar eigen burgers en al het leven op aarde te beschermen.