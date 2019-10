Nieuw boerenprotest op 16 oktober

De actiegroep Farmer Defence Force houdt op 16 oktober opnieuw een protestactie. Een woordvoerder van Farmer Defence Force zei dat onder meer burgers, vissers en bouwvakkers zich bij de actie zullen aansluiten en dat er vermoedelijk veel meer mensen komen dan bij het protest op het Malieveld.

De woordvoerder wilde nog niet zeggen hoe de actie er gaat uitzien en waar die zal plaatsvinden. Dat maakt de actiegroep vermoedelijk dinsdag bekend. “Ik kan wel zeggen dat we ook bij de nieuwe actie meedoen met onze trekkers.”

Boeren kwamen vorige week dinsdag massaal naar het Malieveld in Den Haag, onder meer omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van stikstofuitstoot. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had de toorn van de sector over zich afgeroepen door te pleiten voor een halvering van de veestapel.