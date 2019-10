Nog 30 klimaatactivisten vast in Amsterdam

Alle blokkades door klimaatactivisten in Amsterdam zijn voorbij. De politie meldde kort voor 21.00 uur dat er in de binnenstad geen enkele blokkade meer is. Ongeveer dertig mensen zitten nog vast.

Ongeveer negenhonderd demonstranten gaven maandagochtend vroeg gehoor aan de oproep van actiegroep Extinction Rebellion om te betogen tegen het volgens de organisatie falende klimaatbeleid van de Nederlandse overheid. De actie is onderdeel van de internationale actie Rebel without Borders. Ook in Londen, Parijs, Berlijn en Sydney zijn soortgelijke acties gevoerd.

Meer dan negentig mensen werden aangehouden bij de blokkade op de Amsterdamse Stadhouderskade, bij het Rijksmuseum. Meer dan de helft van de aangehouden demonstranten was maandagavond met een boete heengezonden, aldus de politie, die ook 270 mensen verplaatste naar een afgelegen gebied in de stad. Sympathisanten verzamelden zich aan het begin van de avond buiten de politieafzetting aan de Hobbemakade en versperden daar enige tijd de weg.