Parkeren op vliegvelden wordt steeds duurder

Consumenten hebben steeds meer moeite om een betaalbare parkeerplek op de vliegvelden te vinden. Uit een analyse van Mobilitybooker.com blijkt dat kleine vliegvelden als Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport een stuk duurder zijn geworden in vergelijking met een jaar geleden.

Ook prijsstijgingen voor Duitse vliegvelden

Ook Duitse vliegvelden, die nog bekend staan om hun goedkope parkeertarieven, worden steeds duurder. Wanneer je online boekt is de luchthaven van Keulen en Bonn 19 euro duurder geworden in vergelijking met een jaar geleden. Ook Weeze Airport is een stuk duurder geworden. Wel blijft Duitsland relatief goedkoop. Münster Osnabrück Airport en Dortmund Airport en Düsseldorf Airport zijn de goedkoopste luchthavens in de buurt van de Nederlandse grens.

België spant de kroon

De Belgische luchthavens hanteren hele hoge parkeertarieven. Gemiddeld kost 8 dagen parkeren op een Belgische airport 74 euro, wat beduidend duurder is dan de vliegvelden in Nederland (58 euro) en Duitsland (51 euro).

De Nederlandse parkeertarieven

Mobilitybooker.com zag wel de parkeertarieven rond Schiphol een daling vertonen. Zo is het voor drie dagen 5,00 euro goedkoper geworden en voor 8 dagen 2,50 euro. Desondanks blijft Schiphol een van de duurdere luchthavens.Het goedkoopste parkeertarief vind je bij Groningen Eelde Airport. Je bent hier voor drie dagen minimaal 26 euro kwijt. Ter vergelijking: indien je op Schiphol je auto kwijt wilt betaal je voor drie dagen minimaal 40 euro. De verkoop van parkeerplekken vertoont al jaren een grote bron van inkomsten voor Schiphol Group. Schiphol Group, waar de parkeerplekken van Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam onder vallen, verdiende vorig jaar 126,5 miljoen euro hieraan.

Hoe vind je goedkope parkeertarieven?

Ondanks dat op de meeste vliegvelden de parkeertarieven steeds duurder worden zijn er toch enkele mogelijkheden om voordelig uit te zijn:

Vind je de parkeertarieven in Nederland hoog? Kijk dan eens over de landsgrenzen voor lagere prijzen. Zo worden de parkeertarieven in Duitsland steeds duurder, maar nog steeds is het voordelig om je auto op het vliegveld van een Duitse luchthaven te parkeren. Om lang te parkeren op Düsseldorf airport ben je gemiddeld 42 euro kwijt voor 8 dagen, terwijl dit op Schiphol al gauw meer dan 50 euro is.

Kies voor een vergelijkingssite waar je de goedkoopste parkeertarieven kan vinden. Door mobiliteitsaanbieders te vergelijken krijg je de laagste prijsgarantie.

Stel jezelf flexibel op, want de meest comfortabele opties, zoals het parkeren vlakbij een terminal zijn ook vaak het duurst. Kies bijvoorbeeld voor een parkeerplek dat wat verder ligt van het vliegveld. Meestal ben je dan veel minder kwijt. Bovendien bieden veel parkeerservices een gratis shuttledienst aan. Zo ben je alsnog snel op het vliegveld!

Pas op met welke parkingservice je zaken doet

Tot slot: De laatste maanden komen diverse wanpraktijken van parkeerservices aan het licht. Louche aanbieders die met de auto van de eigenaar gingen crossen, waardoor de eigenaar veel boetes ontving. Onderzoek daarom goed of het betreffende partij betrouwbaar is. Maak ook altijd van te voren een foto van de kilometerstand. Zo heb jij het bewijs.