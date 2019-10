Regionale omroep getroffen door stroomstoring

Door een stroomstoring in Hilversum is het radio- en tv-signaal van regionale omroepen weggevallen. Dat komt omdat KPN, dat het signaal verspreidt, ook is getroffen door de storing.

“De distributie is deels verstoord”, aldus een KPN-woordvoerder. “Monteurs zijn ter plaatse maar het is onbekend hoe lang de storing nog gaat duren.”

Omroep West laat weten dat via aanbieder Ziggo op dit moment geen enkele regionale omroep te ontvangen is. “Deze uitzendingen gaan via een KPN-verbinding naar een verzamelpunt in Hilversum.”