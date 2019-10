Robbert Dijkgraaf krijgt Irispenning

Wetenschapper Robbert Dijkgraaf heeft maandag de Irispenning gekregen. Hij kreeg de nieuwe prijs voor excellente wetenschapscommunicatie uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (OCW).

Dijkgraaf ontving 10.000 euro en een penning, gemaakt door Jennifer Hoes. Ook koning Willem-Alexander was aanwezig tijdens deze Avond van de Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag.

De jury roemt Dijkgraaf omdat hij “de gave heeft om de allermoeilijkste dingen zo uit te leggen dat je tenminste denkt dat je ze begrijpt, en omdat hij een manier van denken heeft die strikte logica koppelt aan tomeloze verbeelding”, aldus het juryrapport.

Dijkgraaf zei “supervereerd te zijn met deze prachtige prijs, maar nog meer voor de erkenning van het belang van het uitdragen van de wetenschap waar zo velen iedere dag geweldig werk voor doen.”

De prijs is door de wetenschapsmusea Rijksmuseum Boerhaave, NEMO Science Museum en Teylers Museum in het leven geroepen om instellingen, projecten of personen te bekronen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de toenemende aandacht voor wetenschap en technologie. De Irispenning zal voortaan jaarlijks worden uitgereikt.