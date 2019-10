De snelweg A200 tussen Haarlemmerliede en Halfweg is enige uren in beide richtingen afgesloten geweest door een zeer grote brand in een bedrijfspand. De brand woedde in een gebouw aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het pand is grotendeels verwoest. Drie bewoners van een woonhuis in de buurt van de brand moesten volgens NH Nieuws worden geƫvacueerd. Door de afsluiting ontstond een file op de A200.