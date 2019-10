‘Staat handelt onrechtmatig met Haga Lyceum’

De Staat handelt onrechtmatig en brengt schade toe aan het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam als op korte termijn geen aanvullende bekostiging wordt overgemaakt. Door de verdubbeling van het aantal leerlingen naar 360 zijn begin dit schooljaar twintig extra docenten aangetrokken, die van dit geld moeten worden betaald. Dat betoogden de advocaten van de islamitische school voor voortgezet onderwijs maandag tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag.

Ze wijzen erop dat DUO, de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, eind september telefonisch heeft toegezegd dat op 23 oktober de eerste betaling zou worden overgemaakt. Maar daarna heeft het departement laten weten dat minister Arie Slob zes maanden de tijd kan nemen om te besluiten over de betalingen.

De landsadvocaat zei namens de Staat dat DUO alleen een planning heeft gegeven. De school heeft de aanvraag bovendien laat ingediend, zei ze. Volgens de school komt dat, omdat pas in de zomer duidelijk werd dat het aantal leerlingen fors groeide.

Het Haga is verwikkeld in meerdere procedures met de minister en met de onderwijsinspectie. De inspectie stelde dat onder meer het zogenoemde burgerschapsonderwijs onvoldoende is en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer. Slob dwingt de school om het bestuur voor medio oktober te vervangen, anders stopt hij de financiering helemaal.

De school vecht die aanwijzing aan. Maar directeur-bestuurder Söner Atasoy heeft de minister inmiddels al wel een voordracht gedaan voor een interim-bestuurder, bevestigde hij maandag.

Het Haga raakte begin dit jaar in opspraak door een waarschuwing van de terrorismebestrijder NCTV en de inlichtingendienst AIVD dat medewerkers van het Haga de strenge salafistische geloofsleer binnen en buiten de school propageren. Toezichthouder CTIVD komt binnenkort met een rapport over de kwestie.

Uitspraak op 11 oktober.