Taakstraf na zelfdoding jongen om naaktfoto

Een jongen en een meisje zijn veroordeeld tot taakstraffen, omdat zij een naaktfoto hebben verspreid van een 14-jarige jongen uit Enschede die daarop zelfmoord pleegde. Door hun toedoen kwam de foto op 19 februari 2017 op social media terecht. De jongen, Onur, pleegde diezelfde dag nog zelfmoord.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde maandag de jongen, destijds 13 jaar, tot een taakstraf van veertig uur. Hij had de foto van het slachtoffer ontvangen via SnapChat, waarop hij zich via een nepaccount voordeed als meisje. Hij stuurde de foto door naar twee meisjes, van wie er één is vervolgd omdat zij de foto op Instagram zette met de naam van Onur. Ze kreeg een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur met een proeftijd van twee jaar.

De twee zijn schuldig bevonden aan het verspreiden van kinderporno en belediging van het slachtoffer. Aanvankelijk wilde het Openbaar Ministerie geen vervolging instellen maar de nabestaanden dwongen dat af via een speciale procedure.