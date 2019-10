Tientallen klimaatactivisten aangehouden

De politie heeft ruim vijftig klimaatactivisten aangehouden op de Stadhouderskade in Amsterdam. De demonstranten weigerden te vertrekken vanaf de plek voor het Rijksmuseum waar ze van de gemeente geen actie mogen voeren. Er zijn nog honderden mensen die zich hebben aangesloten bij actiegroep Extinction Rebellion aanwezig op de Stadhouderskade.

Agenten namen eerder op de ochtend ook diverse voertuigen in beslag. Daarin zaten spullen waarmee een meerdaags kampement gemaakt kon worden, zei een politiewoordvoerster. De actievoerders waren van plan meerdere dagen op de Stadhouderskade te blijven. Zo staan er tientallen tentjes en mobiele toiletten.

Ze mogen van de gemeente echter niet demonstreren op de Stadhouderskade. Burgemeester Femke Halsema had vrijdag per brief laten weten dat het strafbaar is de weg te blokkeren. Wel kunnen ze terecht op het Museumplein. Daar weken enkele tientallen actievoerders naar uit die niet gearresteerd wilden worden.

De arrestanten gaan naar een cellencomplex. De politie verwacht nog een groot deel van de dag nodig te hebben om de betogers weg te krijgen.

In de tussentijd zingen de activisten en maken ze muziek. Zo klinkt het onder meer: “Police we love you, we do this for the children”. De aanhoudingen verlopen vooralsnog rustig, al verzetten de actievoerders zich wel door armen en benen aan elkaar vast te haken en – voor het oog van de media – niet zelf te lopen.