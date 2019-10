Van den Ende krijgt oeuvreprijs in Duitsland

Theaterproducent Joop van den Ende heeft maandagavond in Hamburg de oeuvre-onderscheiding van de Deutscher Musical Theater Preis gekregen, een van de belangrijkste Duitse theaterprijzen. De 77-jarige Van den Ende kreeg de prijs omdat hij de musical in Duitsland nieuw leven heeft ingeblazen. De onderscheiding wordt voor het vijfde jaar uitgereikt. Eerder ging de oeuvreprijs onder meer naar actrice Pia Douwes.

Van den Ende richtte in 1998 Stage Entertainment op, wat een van de grootste theaterproductiehuizen van Europa werd. De producent ontwikkelde internationale musicalhits als Tina, Anastasia, Sister Act en Das Wunder von Bern. In 2000 volgde een Duitse divisie, met als hoofdkantoor Hamburg.

Het is niet de eerste Duitse prijs die Van den Ende wordt toegekend. In 2015 kreeg hij al de Gustaf Gründgens Prijs 2015 uitgereikt, voor zijn bijdrage aan het culturele leven in Hamburg. Hier richtte de producent een eigen theater op en een opleidingsinstituut voor jong talent.

Van den Ende verkocht vorig jaar zijn bedrijf aan het Amerikaanse Advance Productions.