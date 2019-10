‘Vervolging euthanasie-arts door onrust collega’s’

Het besluit van het Openbaar Ministerie om een verpleeghuisarts die euthanasie pleegde te vervolgen is mede ingegeven door signalen van grote onrust onder artsen. Dat zegt Rinus Otte, lid van het College van procureurs-generaal in een interview met Trouw.

De arts had euthanasie toegepast op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiƫnte. De rechtbank ontsloeg in september de arts van alle rechtsvervolging, omdat zij vond dat de arts zich had gehouden aan alle eisen van zorgvuldigheid die in de wet staan.

Het OM kreeg voordat het besloot tot vervolging, signalen binnen van artsen. Otte noemt in Trouw onder meer het manifest ‘Niet stiekem bij dementie’ uit 2017, ondertekend door honderden huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij zijn tegen euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie.

Otte erkent in Trouw dat het OM bewust veranderd is van aanpak. “Het recht lijkt te worden weggezet als iets van een andere planeet. Het OM doet niets uit zichzelf, dat doet iets omdat er tekens aan de wand zijn. Wij luisteren naar de beroepsgroep”, zegt Otte.