Vreugdevuurdebat Haagse raad gaat niet door

De gemeenteraad van Den Haag praat donderdag niet over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van vreugdevuren. Het debat is geschrapt na het vertrek van burgemeester Pauline Krikke. Zij had aan de raad verantwoording moeten afleggen.

Een raadscommissie praat volgende week woensdag over de conclusies van de OVV. De dag erna, op donderdag 17 oktober, zou het onderwerp in de gehele raad aan de orde komen.

Na het vertrek van Krikke zoekt Den Haag een waarnemend burgemeester. De raad wil hem of haar de gelegenheid geven om “een eigen afweging” te maken.