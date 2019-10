Aruba: meer aandacht bestrijding corruptie

De aanpak van corruptie op Aruba loopt vertraging op doordat Nederland alleen maar oog heeft voor het wegwerken van de financiële tekorten bij de overheid. Dat zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes.

De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties maakt zich volgens Wever-Croes te druk om de Arubaanse financiën. Knops wil dat Aruba meer doet om de hoge tekorten weg te werken. Maar volgens de Arubaanse premier blijft er daardoor minder geld over voor corruptiebestrijding.

De Nederlandse druk noemt ze onterecht. “Wij maken grote stappen om de financiële situatie op orde te krijgen en om onze instituten te versterken zodat corruptieschandalen tot het verleden gaan behoren.”

Wever-Croes reageerde dinsdag op invallen die vorige week plaatsvonden bij oud-minister Benny Sevinger. Hij wordt verdacht overheidsterreinen te hebben weggegeven aan bevriende relaties, maar is nog niet aangehouden.

Sevinger is lid van de AVP. In februari van dit jaar werd Paul Croes, een andere AVP-minister, veroordeeld tot 4 jaar wegens het verkopen van werkvergunningen. Wever-Croes is van de partij MEP, de grote concurrent van de AVP. Na acht jaar AVP-regeringen zegt ze nu hard te werken aan een integriteitstraject. Ze zegt zich te schamen voor de corruptie van de vorige regering.