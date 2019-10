Beschermingswet mogelijk opnieuw vertraagd

De wet die mensen met schulden beter moet beschermen tegen schuldeisers, loopt mogelijk opnieuw vertraging op. Het kabinet kan nu geen zekerheid geven dat de wet per 1 januari 2021 van kracht kan zijn. Dat wordt pas in het komende kwartaal duidelijk, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer. Bijna een jaar geleden moest Van Ark de wet ook al uitstellen. De wet zou in eerste instantie per 1 januari 2019 in werking treden.

Het aanpassen van bepaalde regels zodat instanties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, duurt volgens de staatssecretaris langer dan verwacht. Daarnaast zijn voor de wet een aantal ICT-aanpassingen nodig bij onder andere gemeenten, die mogelijk extra tijd kosten.

Mensen met schuldeisers op hun dak mogen altijd een bedrag houden om van rond te komen, de zogenoemde beslagvrije voet. De nieuwe wet regelt dat dit bedrag automatisch wordt vastgesteld. Nu moeten mensen zelf allerlei gegevens verstrekken zodat de beslagvrije voet kan worden berekend. Doordat dit vaak fout gaat, wordt het bedrag dat iemand mag houden in driekwart van de gevallen te laag ingeschat.