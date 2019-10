Black Friday steeds populairder in Nederland

Black Friday is in Nederland de laatste jaren snel populair geworden en inmiddels uitgegroeid tot een serieuze online omzetpiek. Vorig jaar werd er tijdens Black Friday via iDeal voor ruim 275 miljoen euro verkocht door webshops. Dit zijn mooie cijfers, maar webshops laten miljoenen aan extra omzet liggen tijdens Black Friday.

Black Friday: 29 november 2019

Bij veel koopjesjagers staat vrijdag 29 november inmiddels al omcirkeld in hun agenda: Black Friday. Het van originele Amerikaanse koopjesfestijn heeft het afgelopen jaar behoorlijk aan populariteit gewonnen. Veel ondernemers en marketeers weten inmiddels dat ze niet meer om Black Friday in Nederland heen kunnen, inclusief Cyber Monday, dat de maandag erop plaatsvindt. Vanaf Black Friday tot en met de maandag erop vonden er in 2018 tien miljoen iDeal transacties plaats, goed voor 850 miljoen euro aan omzet.

Omzet fysieke winkels 475 miljoen euro

Slechte logistiek, matige vindbaarheid, verkeerde productkeuze en haperende webshops zijn de belangrijkste redenen van omzetderving bij webshops. Zowel webshops als PostNL waren niet goed voorbereid op de enorme hoeveelheid aankopen van consumenten. Hierdoor werden pakketjes later bezorgd en werden webshops overspoeld met vragen. Het gevolg is dat mensen afhaken en naar een fysieke winkel gaan. De totale omzet voor fysieke winkels kwam uit op 475 miljoen euro vorig jaar.

Maximaal profiteren als ondernemer

Als online ondernemers maximaal willen profiteren van Black Friday 2019 en Cyber Monday doen zij er goed aan om nu al met de voorbereidingen te starten. Beide dagen zijn inmiddels een begrip geworden en dit jaar zal het aantal transacties en de omzet alleen maar verder doorgroeien. Consumenten zijn er vroeg bij en gaan steeds eerder zoeken naar de beste Black Friday aanbiedingen.

Aantal zoekopdrachten toegenomen

Het is belangrijk dat webshops goed functioneren en dus de grote aantallen consumenten aankunnen. Niemand zit te wachten op een overbelaste webshop die niet optimaal functioneert. Trage hosting kan voorkomen worden. De koopbereidheid van consumenten rondom Black Friday is groot. In drie jaar tijd is het aantal zoekopdrachten op ‘Black Friday’ bijna verdrievoudigd naar 1 miljoen.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal grote spelers die met aantrekkelijke aanbiedingen zullen komen. Mediamarkt, Coolblue en Bol.com zijn zeker van de partij. Hier kan je tegen scherpe prijzen alvast cadeaus kopen voor Sinterklaas of Kerst. Daarnaast zijn er honderden andere winkels die deelnemen aan Black Friday. Heb je een aantal favoriete winkels tijdens de kortingsdagen? Volg ze op social media. Zo blijf je constant op de hoogte en kun je gelijk reageren op nieuwe aanbiedingen.