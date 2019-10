Elf ziekenhuizen in financiële problemen

Elf Nederlandse ziekenhuizen hebben het financieel moeilijk. Zij krijgen een onvoldoende in het jaarlijkse onderzoek van accountant BDO naar alle 64 ziekenhuizen in Nederland. Volgens het rapport zitten onder meer het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam en het Medisch Centrum Leeuwarden in de problemen.

Zes ziekenhuizen krijgen een 10 van BDO. Dat zijn het Amphia Ziekenhuis (Breda en omgeving), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk), Laurentius Ziekenhuis (Roermond), Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Máxima Medisch Centrum (Eindhoven) en Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam).

Het onderzoek gaat over 2018. Over het algemeen stonden de Nederlandse ziekenhuizen er toen iets beter voor dan een jaar eerder. “Ondanks deze kleine verbetering is het gevreesde zorginfarct niet afgewend. Het operationele resultaat stond onverminderd onder druk”, aldus BDO. De account maakt zich zorgen. Ziekenhuizen krijgen minder investeringen, maar ze hebben juist extra geld nodig. “De zorgvraag blijft toenemen en zet de betaalbaarheid steeds meer onder druk. De wachtlijsten lopen op en er zijn personeelstekorten. Duurzaam betaalbare en uitvoerbare zorg is nog lang niet in zicht.”