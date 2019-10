Klaver: GroenLinks tekent niet bij kruisje

Google plus

Klaver ziet bovendien de komende tijd genoeg grote onderwerpen opdoemen waar zijn partij een stempel op wil drukken. Hij noemt onder meer de woningmarkt, de aanpak van de stikstofcrisis en de uitwerking van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. “Het blijft nog steeds spannend”, voorspelt hij. “Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer.”

GroenLinks wekte irritatie bij andere oppositiepartijen door al voor de begrotingsbehandelingen steun uit te spreken voor de extra investeringen die het kabinet heeft aangekondigd. Maar volgens Klaver zal de partij evengoed met verbetervoorstellen komen. “En er zijn nog genoeg andere zaken waar het kabinet meerderheden voor zoekt. Daar zullen ook heel veel wetten tussen zitten waar we niet voor zijn.”

Dat GroenLinks op voorhand heeft aangekondigd de begrotingen voor volgend jaar te zullen steunen, betekent niet dat de partij bij het kruisje tekent voor alles waar het kabinet mee komt. “We hebben nog steeds dezelfde eisen als andere partijen in de oppositie”, verzekert fractievoorzitter Jesse Klaver. “We kiezen alleen voor andere methoden.”

