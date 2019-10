Minister wil opheldering van tbs-kliniek

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil opheldering van tbs-kliniek Hoeve Boschoord. Medewerkers van de kliniek zeggen in De Telegraaf dat de instelling sjoemelt met de registratie van interne incidenten.

Incidenten worden niet gemeld of als minder ernstig dan in werkelijkheid geregistreerd, aldus de krant, die sprak met een aantal personeelsleden op basis van anonimiteit. Het sjoemelen zou gebeuren uit financiƫle overwegingen.

“Als wat er in dit artikel gesuggereerd wordt klopt, dan is dat bijzonder ernstig en kwalijk”, laat Dekker in een reactie weten. Hij kan niet beoordelen of de aantijgingen kloppen. Maar ze geven wel “aanleiding om de kliniek om opheldering te vragen want we willen precies weten hoe dit zit”.

De kliniek stond eerder onder verscherpt toezicht. Dat is vorig jaar opgeheven. De kliniek komt van ver en heeft grote veranderingen doorgemaakt, aldus de minister. “We zien dat deze omslag ook gepaard gaat met interne spanningen.”