Noodkreet familierecht-advocaten naar Dekker

De Nederlandse vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators uit in een grote advertentie in het FD haar ongenoegen over de hervormingen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). “De maat is vol”, laat ze hem weten. De leden wordt gevraagd mee te doen aan acties in januari.

Volgens de advocaten staat het huidige stelsel van de door de Staat gefinancierde rechtshulp onder druk. “De toegang tot de rechter is onder het regime van minister Dekker niet langer gewaarborgd. De consequenties voor de burger zijn catastrofaal. Het familierecht wordt extra hard getroffen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat juist daar de kaalslag onder sociaal advocaten het grootst is.”

De advocaten zeggen bereid te zijn tot een gesprek. “Maar de realiteit is dat de conclusies al door de minister zijn getrokken. Het is tijd voor een andere aanpak. Wij zijn solidair met onze collega-strafrechtadvocaten en de Nederlandse orde van advocaten, die tot actie hebben opgeroepen. Wij roepen dan ook onze leden op om de eerste twee weken van januari 2020 ‘verhinderd’ te zijn om zittingen bij te wonen.”