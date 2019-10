Oud-minister Ella Vogelaar overleden

Voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw Ella Vogelaar is overleden. Vogelaar leed al geruime tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt, meldt de PvdA in een verklaring op basis van informatie van Vogelaars partner.

Vogelaar is 69 jaar oud geworden. Ze overleed maandag in haar woonplaats Utrecht. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Vogelaar was minister van Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV en werd bekend om de ‘Vogelaarwijken’, de veertig achterstandswijken in de grotere steden die volgens haar de meeste aandacht van het kabinet moesten krijgen.

Ze kwam als minister in zwaar weer, onder meer na een berucht interview met Rutger Castricum van GeenStijl. Die vroeg haar naar de aanstelling van een spindoctor, iets wat ze in eerste instantie ontkende. Castricum bleef haar volgen en bevragen, maar Vogelaar deed er het zwijgen toe, wat tot minutenlange ongemakkelijke televisie leidde.

Uiteindelijk moest Vogelaar eind 2008 onder druk van de PvdA-top het veld ruimen. Ze werd als minister opgevolgd door Eberhard van der Laan.

PvdA-leider Lodewijk Asscher memoreert Vogelaar op Twitter als een “ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies”.

“Met Ella verliezen we een geliefd partijgenote die zich met ziel en zaligheid op elke taak stortte”, zegt PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar in een reactie. “Ze luisterde niet alleen goed naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook. We gaan haar missen. Mijn gedachten zijn bij haar naasten.”