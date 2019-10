SP wil 200 miljoen voor versterken natuur

Oppositiepartij SP wil dat het kabinet eenmalig 200 miljoen euro steekt in het versterken van natuurgebieden. Zo hopen de socialisten een eerste stap te zetten om “vaart te maken met de stikstofdiscussie”.

Het geld moet ten goede komen van herstel van natuurgebieden, bijvoorbeeld het herstellen van het waterpeil waar nodig. De SP denkt ook aan het planten van bufferzones, waardoor er bijvoorbeeld stukken bos staan tussen speciaal beschermde Natura 2000-gebieden en bijvoorbeeld veehouderijen die stikstof uitstoten.

Het plan dient de SP woensdag in bij het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als het aan de partij ligt, komt het geld dat nodig is om beschermde natuurgebieden te versterken uit het begrotingsoverschot.

SP-Kamerlid Frank Futselaar hekelt het “gebrek aan daadkracht” van het kabinet in de stikstofdiscussie. Het versterken van natuurgebieden neemt de noodzaak om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen niet weg, benadrukt Futselaar. Maar door nu al steun voor de natuur te regelen, hoopt hij dat de discussie over de stikstofproblematiek in een stroomversnelling terechtkomt.