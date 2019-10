VVD en CDA: vuurwerk verder aan banden

Het gebruik van vuurwerk door consumenten moet verder worden beperkt. Dat vinden regeringspartijen VVD en CDA. Zij willen zware vuurpijlen en zogenoemde ‘single shots’ verbieden voor particulier gebruik.

Vuurwerk is in Nederland ingedeeld in vier categorie├źn. In de eerste twee categorie├źn valt het meeste consumentenvuurwerk, maar VVD en CDA vinden dat ook een deel van het vuurwerk in de tweede categorie in de toekomst niet meer aan particulieren moet worden verkocht.

Volgens CDA-Kamerlid Chris van Dam is de maatregel nodig om “de veiligheid van hulpverleners en omstanders te vergroten. Met het verbieden van single shots en zware vuurpijlen wordt die stap gezet”. Andere partijen in de Kamer pleiten er al langer voor zwaarder vuurwerk aan banden te leggen.

De inperking zou in 2021 moeten ingaan.