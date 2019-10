Amerikaanse ontuchtverdachte blijft in cel

De 50-jarige Amerikaan die wordt verdacht van het plegen van ontucht met een 12-jarige Rotterdams meisje, ontkent dat hij seksueel contact met haar heeft gehad. De advocaat van James B. vroeg daarom hem vrij te laten uit voorlopige hechtenis. De rechtbank in Rotterdam vond de verdenkingen tegen hem echter te zwaar en besloot dat hij vast moet blijven zitten, in ieder geval tot de volgende zitting op 5 december.

B. was woensdag aanwezig in de extra beveiligde zaal van de rechtbank voor de eerste inleidende zitting van zijn zaak. De rechter vroeg aan hem of hij nog iets kwijt wilde, maar hij zweeg.

De man had al maanden contact met het meisje via een onlinespelletje over paarden en de chat van Facebook. Daarin werden al expliciete seksuele opmerkingen gemaakt, aldus de officier van justitie.