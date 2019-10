Chateau Meiland (SBS6) wint Gouden Televizier-Ring

Chateau Meiland, de onverwachte kijkcijferhit van SBS6, heeft de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De Meilandjes versloegen Beste zangers (AVROTROS) en Expeditie Robinson (RTL).

De Televizier-Ring voor Chateau Meiland is pas de tweede voor SBS6. Zestien jaar geleden, in 2003, ging de prestigieuze publieksprijs voor het favoriete tv-programma naar Hart in Aktie.

Expeditie Robinson greep voor de vijfde keer mis. Het survivalprogramma, dat dit seizoen verhuisde van RTL 5 naar RTL 4, was voor het derde jaar op rij genomineerd. Ook Beste zangers-presentator Jan Smit zag de gouden ring al eerder aan zijn neus voorbij gaan. Het AVROTROS-programma dong ook in 2017 mee naar dé Ring.

Vorig jaar won Beau van Erven Dorens de Gouden Televizier-Ring met zijn Beau Five Days Inside.

Dit jaar won Van Erven Dorens de prijs voor beste tv-presentator. In de strijd om deze Televizier Ster liet hij de komiek André van Duin en Arjen Lubach achter zich. Vorig jaar sleepte hij ook al de award voor beste presentator in de wacht.

Chantal Janzen won de prijs voor beste presentatrice. Ze versloeg de presentatrices Eva Jinek en Floortje Dessing. Ook vorig jaar ging de Televizier-Ster naar de RTL-presentatrice, die de prijs ook in 2016, 2015 en 2014 mee naar huis mocht nemen.

De vlogster en presentatrice Nienke Plas viel twee keer in de prijzen. Ze won de Televizier-Ster Talent en de nieuwe Televizier-Ster voor beste online-videoserie.

Zappsport is verkozen tot het beste jeugdprogramma. Het AVROTROS-programma kreeg de Televizier-Ster Jeugd, de prijs die tot dit jaar bekend stond als de Gouden Stuiver. Zappsport versloeg CupCakeCup, eveneens AVROTROS, en Kinderen voor Kinderen.