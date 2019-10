CU: maatschappelijke diensttijd ook bij de boer

Jongeren die meedoen aan de maatschappelijke diensttijd, moeten ook de mogelijkheid krijgen dit te doen op een boerderij. Dat wil de ChristenUnie.

“Zeker voor jongeren die ver van het platteland opgroeien, is dit een uitgelezen kans”, zegt CU-Kamerlid Carla Dik-Faber. Als jongeren kiezen voor diensttijd op een boerderij, “doen ze een onvergetelijke ervaring op, dragen ze een steentje bij aan de voedselproductie”.

Volgens Dik-Faber laat het recente boerenprotest in Den Haag zien dat er grote onvrede in de agrarische sector is over de kloof tussen boer en burger. Het voorstel kan er volgens de kleinste regeringspartij aan bijdragen die kloof te verkleinen.

De boerderij moet dan ook worden toegevoegd aan het aanbod voor jongeren die kiezen voor de diensttijd, vindt de ChristenUnie. Dik-Faber doet haar voorstel in debat met landbouwminister en partijgenoot Carola Schouten over de begroting van diens ministerie.

De veelbesproken maatschappelijke diensttijd liep meerdere keren vertraging op, maar gaat in februari 2020 van start.