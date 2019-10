Geheim gesprek over Haagse burgemeester lekt

Omroep West heeft geluidsopnames in handen gekregen van vertrouwelijke gesprekken over de waarnemend burgemeester van Den Haag. Op de opnames is te horen hoe de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, achter gesloten deuren met de fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad praat. Daarbij noemt Smit de naam van kandidaat-waarnemer Johan Remkes. Het is niet bekend wie de opnames heeft gemaakt.

Smit zegt meerdere keren dat alles wat gezegd wordt binnenskamers moet blijven. “Als ik de naam ga noemen ga ik ervan uit dat jullie de kaken op elkaar houden”, zegt Smit. Ook uit Smit felle kritiek op de gemeenteraad. “Ik heb van de week eens naar zo’n raadsvergadering gekeken. Daar word ik als toeschouwer niet blij van, moet ik u zeggen. Dat is geen gezicht, kan ik u zeggen. Ik zit te kijken naar de raad van de derde stad van Nederland. Ik denk: nou, nou, nou jongens.”

Het uitlekken komt op een opvallend moment. Vorige week viel het stadsbestuur uiteen, nadat wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui bleken te worden verdacht van schending van het ambtsgeheim.