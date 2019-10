Haagse raad blij met waarnemer Remkes

De eerste reacties uit de gemeenteraad in Den Haag op de komst van Johan Remkes zijn positief. Partijen zijn blij dat hij de komende tijd waarnemend burgemeester van de hofstad is.

De grootste fractie in de Haagse raad, de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, wenst Remkes “veel sterkte en succes”. De partij zat tot vorige week in het stadsbestuur. Het college kwam ten val omdat twee van haar wethouders worden verdacht van corruptie. Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet dit als een politieke afrekening. “Er is een frisse wind nodig, onder iemands leiding die veel draagvlak heeft in Den Haag, Scheveningen en Loosduinen”, stelt de partij.

Frans de Graaf, fractievoorzitter van Remkes’ eigen VVD, laat weten: “We mogen in onze handjes klappen dat iemand met zijn ervaring, gezag en statuur naar Den Haag komt.” GroenLinks, dat ook nog in het overgebleven college zit, noemt Remkes “een man met veel ervaring in het openbaar bestuur. Als stad Den Haag mogen we in onze handen knijpen dat iemand van zijn postuur zo snel beschikbaar is om het gezag te komen helpen herstellen.” De fractievoorzitter van collegepartner D66 zegt: “Remkes heeft zijn sporen verdiend in het openbaar bestuur. Fijn dat hij tijdelijk beschikbaar is na deze roerige periode.”

De Partij voor de Dieren is blij dat Remkes “snel aan de slag kan om met gezag het vertrouwen van Den Haag te herstellen.”