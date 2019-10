Halsema: geen kampeer-demonstraties meer

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil geen langdurige protestacties meer in de stad. “Burgerlijke ongehoorzaamheid” zoals van Extinction Rebellion moet wat haar betreft altijd doorgang kunnen vinden. “Maar ik heb bedacht dat er niet meer mag worden gekampeerd”, zei ze woensdag tegen de gemeenteraad.

“Occupy kon een halfjaar een deel van de stad bezet houden, studenten konden de universiteit een maand bezet houden”, aldus Halsema, die aangaf dat zij dat niet meer tolereert. “Er staat de laatste tijd meer druk op de publieke ruimte, er zijn meer demonstraties, en er zijn meer risico’s op wanordelijkheden. En de politie kampt met capaciteitsproblemen.”

Halsema zei ook dat ze niet tevreden is over het arrestatieproces tijdens de blokkade van Extinction Rebellion, afgelopen maandag, van de Stadhouderskade. Ze wilde dat de activisten rustig zouden worden aangehouden, een voor een. Dat ging een hele tijd goed. Maar op een gegeven moment “zat het justitieel apparaat helemaal vol, doordat alle arrestanten moesten worden verhoord en verder de molen in moesten”. De politie dropte honderden klimaatbetogers met bussen in het Westelijk Havengebied. Halsema zegt dat ze daarover nog in gesprek gaat met de hoofdofficier van justitie en de politiecommissaris.