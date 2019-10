Inspectie: ernstig falen bij stalking Hümeyra

Bij de stalking van het vermoorde tienermeisje Hümeyra zijn diverse instanties ernstig tekortgeschoten. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid, die onderzoek deed naar haar dood.

Hümeyra deed meerdere keren aangifte van stalking en bedreiging door haar ex. De politie, het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland hadden echter te weinig aandacht voor haar veiligheid, concludeert de inspectie. De 16-jarige Hümeyra werd december vorig jaar doodgeschoten in Rotterdam. De verdachte is haar 31-jarige ex-vriend, Bekir E.

De samenwerking was gebrekkig en informatie werd amper gedeeld, waardoor de risico’s voor de veiligheid van de tiener niet duidelijk waren. “Bij de betrokken organisaties waren veel medewerkers bezig met haar zaak, maar niemand had het overzicht en de regie”, schrijft de inspectie. “Bij de politie was er bijvoorbeeld voor Hümeyra geen vast aanspreekpunt. Zij moest haar verhaal daardoor steeds opnieuw doen.”

Hoewel de betrokken organisaties wel inzagen dat het om stalking ging, werden er onvoldoende maatregelen genomen. “Bij de aanpak van stalking hoort de bescherming van het slachtoffer voorop te staan. Dat is bij Hümeyra niet gebeurd. De politie maakte niet de risico-inschatting die bij stalkingszaken is voorgeschreven. Als dat wel was gebeurd, was duidelijk geworden dat het risico voor Hümeyra’s veiligheid zeer hoog was.”

Het Openbaar Ministerie noemt de conclusies van de inspectie over de aanpak van de stalking “pijnlijk en helder”. “Wij willen van deze zaak leren. Het OM is dat aan Hümeyra, haar nabestaanden en de samenleving verplicht.”