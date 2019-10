Overlast Noord-Holland door fikse plensbuien

In Noord-Holland hebben fikse buien woensdag wateroverlast veroorzaakt. Vooral in Alkmaar en omgeving kwam het met bakken uit de lucht, aldus Weeronline.

In Alkmaar viel 76 millimeter en in Limmen en Heerhugowaard is circa 60 mm gevallen, een hoeveelheid die gemiddeld in ruim een halve maand valt. In het zuidelijker gelegen Heemskerk is ruim 40 mm gevallen. De zware regenval leidde tot ondergelopen straten en kelders, zo is te zien op foto’s en video’s op social media.

In Alkmaar en het aangrenzende Heiloo rukte de brandweer verschillende keren uit vanwege de wateroverlast.