Test: xtc-damp uit busje valt mensen niet op

De politie heeft maandag en dinsdag een busje met een walmende xtc-geur in het Limburgse dorp Ospel geparkeerd, en woensdag staat het busje in Nederweert op de weekmarkt. De bedoeling is dat passanten de politie gaan bellen over de irritante xtc-geur. Maar tot woensdagmiddag 15.00 uur had nog niemand de politie getipt over de overduidelijke azijnachtige geur die uit het busje komt.

Het busje met opzichtig afgeplakte ramen is ingezet in het kader van de week van de veiligheid, zei een woordvoerder van de politie woensdagmiddag. In de VW Caddy staat een rooksimulator die de xtc-geur verspreidt. “Als je erlangs loopt kun je de anijsgeur goed ruiken”, zei de woordvoerder. “Blijkbaar koppelen mensen die geur niet aan drugs.”

Hij zei te hopen dat door de actie mensen in de toekomst alerter zijn en deze geur alsnog gaan melden. “Wij roepen mensen op bij twijfel de politie te bellen.”

Sinds deze week worden in Venray geurkaarten uitgedeeld, waarop mensen de geur van xtc kunnen ruiken. De actie is bedoeld om inwoners te helpen bij het herkennen van een xtc-lab, aldus de gemeente. Door over de kaart te wrijven komt de geur van een drugslab vrij.