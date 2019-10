26 miljard plastic voedselverpakkingen in jaar

Nederlanders gebruiken jaarlijks ongeveer 26 miljard plastic voedselverpakkingen. Dat meldt het ING Economisch Bureau op basis van berekeningen door ING-economen.

Per Nederlander zijn dat ruim 1500 stuks per jaar en zo’n vier per dag. Plastic draagt bij aan de houdbaarheid, voedselveiligheid en het gebruiksgemak van producten en is mede daardoor het meest gebruikte verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen, stelt ING.

Volgens ING kunnen consumenten helpen voorkomen dat het gebruik van plastic voedselverpakkingen nog verder toeneemt. Als consumenten jaarlijks vijf plastic verpakkingen minder zouden gebruiken, kan dit de groei van het aantal plastic verpakkingen stuiten.

Als er niets verandert, blijft het totale aantal plastic verpakkingen in Nederland stijgen, meldt ING. “Bevolkingsgroei zorgt namelijk voor een toename van circa 100 miljoen stuks per jaar tot aan 2023. Daarnaast neemt het gebruik per persoon toe doordat er meer voorbewerkte verse producten, kleine verpakkingen voor eenpersoonshuishoudens en gemaksproducten voor onderweg worden gekocht.”