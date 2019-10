ANWB verwacht flinke herfstvakantiefiles

De herfstvakantie zorgt de komende twee vrijdagen voor een extra drukke avondspits, verwacht de ANWB. Vrijdag begint de vakantie voor de scholen in regio Zuid. De scholen in Noord en Midden gaan een week later dicht, op vrijdag 18 oktober.

Vrijdag beginnen de files al rond 13.00 uur, verwacht de verkeersdienst. Veel mensen gaan dan op weg naar hun vakantiebestemming. Vooral rond Utrecht en Arnhem zal het druk zijn. Na 19.00 uur is de meeste file-ellende wel voorbij.

Overigens zal het ook donderdag al drukker zijn tijdens de avondspits, en dat geldt ook voor de donderdagavondspits de week erop.