‘Autodieet’ scheelt tonnen aan CO2-uitstoot

Bijna 3000 werknemers die zichzelf afgelopen maand op een ‘Low Car Diet’ hebben gezet en bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of de fiets naar hun werk zijn gekomen, hebben samen 51,5 ton aan CO2-uistoot bespaard. Dat staat gelijk aan 200 vluchten heen en terug tussen Amsterdam en Genève, zo hebben de initiatiefnemers berekend.

Medewerkers van de Universiteit Utrecht lieten hun auto het vaakst staan. Zij legden samen slechts 10 procent van al hun ritten met de auto af. Gemiddeld stootten de deelnemers aan het ‘autodieet’ volgens de organisatie 39 procent minder CO2 uit dan normaal door minder auto te rijden.

Het initiatief werd in 2012 opgericht door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Sinds twee jaar is de organisatie in handen van Stichting de Reisbeweging, die hiermee duurzame mobiliteit wil promoten.

Aan het Low Car Diet deden overheidsorganisaties als Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam mee, maar ook grote commerciële bedrijven als Unilever en Arcadis. De stichting hoopt dat de deelnemers hun duurzame gedrag van afgelopen maand zullen voortzetten. De werknemers konden hun reisgedrag automatisch laten bijhouden door de app Fynch, die met data uit smartphones vastlegt hoeveel kilometer iemand reist en met welk vervoermiddel.