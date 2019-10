Bruins: minder tests op listeria dan gemeld

Vleesproducten uit supermarkten worden veel minder vaak op listeria getest dan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vorige week beweerde. Bruins meldde toen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) jaarlijks tienduizenden monsters test. De bewindsman zegt zich te hebben vergist. Het waren er sinds 2017 zo’n vijfduizend per jaar.

Vorige week werd bekend dat besmettingen met de listeriabacterie de afgelopen twee jaar aan drie mensen het leven hebben gekost en bij één vrouw tot een miskraam leidde. De bacterie zat in vleeswaren van producent Offerman. In totaal raakten twintig mensen besmet.

“Jaarlijks neemt de NVWA tienduizenden monsters in de supermarkten, die worden geanalyseerd op listeria”, schreef Bruins vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Maar sinds 2017 zijn er iets meer dan 15.000 monsters getest, laat de minister nu weten. Hij spreekt van een “vergissing”.

Waar de verkeerde cijfers vandaan kwamen, zegt de minister niet.