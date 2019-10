Campagne met #kweetnie voor lhbti’ers

Op Coming Out Dag, vrijdag 11 oktober, start een nieuwe campagne voor jonge lhbti’ers. Op de website iedereenisanders.nl staan ervaringsverhalen en filmpjes, en is veel informatie te vinden. De campagne loopt ook op Instagram, met de hashtag #kweetnie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft vrijdagmiddag in Vlissingen het startsein voor de campagne. Die is vooral gericht op jongeren die vragen of twijfels hebben of gewoon iets willen weten. Maar ook zijn er tips voor ouders en opvoeders die bijvoorbeeld vermoeden dat hun kind lesbisch is, of een kind hebben dat wordt gepest of een goed gesprek willen kunnen voeren. De campagne is een initiatief van onder meer COC Nederland en het ministerie.

Vrijdag is het Coming Out Dag. Scholen, gemeentes en provincies hijsen dan de regenboogvlag en her en der worden zebrapaden omgetoverd tot regenboogpad. De dag, ooit begonnen in de de Verenigde Staten, wil laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht geslacht of seksuele voorkeur.