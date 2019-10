Coalitie: minder afval, of statiegeld op blik

Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie willen per 2022 statiegeld op blikjes, tenzij het bedrijfsleven ervoor zorgt dat er minder blik in zwerfafval terechtkomt.

Dat bevestigen partijen na berichtgeving van Trouw. De drie coalitiepartijen roepen het kabinet op een wet voor te bereiden die statiegeld op blik regelt. Zo’n wet willen de partijen achter de hand hebben. Ze geven het bedrijfsleven een laatste kans om het aandeel blik in zwerfafval fors terug te brengen.

Dat het aandeel blik nu niet afneemt, maar groter wordt, “maakt dat we deze stap nu echt moeten zetten”, zegt CU-Kamerlid Carla Dik-Faber. De partij pleit al langer voor actie op dit gebied. “We bereiden de invoering van statiegeld op blik al voor. Er is namelijk maar één systeem dat echt werkt en dat is statiegeld.”

D66-politica Jessica van Eijs zegt dat het geduld van de politiek al een tijdje opraakt. “Dus willen we net zoals voor kleine plastic flesjes een plan voor statiegeld op blikjes.”

Recent kregen de twee coalitiepartijen ook het CDA mee. De nieuwe fractiespecialist op dit onderwerp, Maurits von Martels, tevens veehouder, zorgde voor een omslag. Hij merkte dat stukjes blik in de maag van koeien terechtkwamen. Daardoor zag hij de noodzaak om in actie te komen tegen het hoge aandeel blik in zwerfafval.

Hoewel de VVD vasthoudt dat statiegeld op blik veel te ver gaat, is er brede steun voor het voorstel in de Tweede Kamer. De linkse oppositiepartijen zullen het CDA, D66 en ChristenUnie aan een meerderheid helpen. Ze hebben in het verleden al eerder aangegeven statiegeld op blikjes te steunen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft haar zorgen ook al geuit over het feit dat er steeds meer blik op straat belandt. Eerder kondigde ze al aan begin volgend jaar een knoop door te hakken op de vraag of er op kleine flesjes statiegeld moet komen.