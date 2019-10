Bij een auto-ongeluk in het plaatsje Hedel is donderdagochtend iemand om het leven gekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat gebeurde op de Achterdijk. Volgens lokale media is de bestuurder met de auto tegen een boom gereden, maar de politiewoordvoerder kon dat niet bevestigen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.