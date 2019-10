Greenpeace plant ‘protestival’ op Schiphol

Greenpeace is van plan om in het weekend van 14 december een ‘protestival’ te organiseren op Schiphol. De milieuorganisatie heeft het publiek via internet laten meebeslissen over de manier waarop actie moet worden gevoerd tegen “grote vervuiler Schiphol”. Bijna 17.000 mensen brachten hun stem uit. Voor een protestfestival bleek de meeste animo: 41 procent koos hiervoor.

Greenpeace zegt geen reizigers te willen hinderen. De organisatie wil vooral Schiphol “op hun impact aanspreken”, zegt campagneleider Dewi Zloch. “Want op de vraag hoe we de klimaatcrisis gaan stoppen met zo’n plofvliegveld, blijft Schiphol akelig stil.”

De invulling van het festival is nog niet precies bekend. Er zal in elk geval muziek, eten en drinken zijn. “En je kunt overnachten”, hoopt Zloch. “Natuurlijk hebben we ook wat verrassingen in petto.”

De twee andere opties waren de actie ‘sta op voor het klimaat’, waarbij mensen letterlijk tegelijkertijd zouden opstaan om hun geluid te laten horen, en ‘Groeten uit Lelystad’, een kampeeractie op het vliegveld daar.