Grives betuigt huilend spijt voor rechters

Actrice Imanuelle Grives heeft huilend haar spijt betuigd voor de rechtbank in Antwerpen. Aan het eind van de rechtszaak tegen haar zei ze in haar laatste woord dat ze zich roekeloos had gedragen, met ernstige gevolgen voor haarzelf en voor de mensen om haar heen. Ze zei dat ze ook haar twee vriendinnen, die samen met haar werden opgepakt, in diskrediet heeft gebracht.

Ze zei snikkend dat ze tijdens haar voorarrest in de gevangenis in Antwerpen, van juli tot september, goed heeft nagedacht over hoe ze verder moet met haar leven. Ze hoopt op een tweede kans en zei open te staan voor een eventuele werkstraf, waarvoor haar advocaat heeft gepleit.

Na de rechtszaak, die krap een uur duurde, wilden Grives en haar advocaat geen vragen beantwoorden. Ze liepen snel naar buiten en probeerden een horde journalisten te ontwijken.