Haags cultuurpaleis gaat Amare heten

Het nieuwe cultuurcomplex aan het Spui in Den Haag gaat Amare heten. Dat is donderdag bekendgemaakt. Mare is het Italiaanse woord voor zee, die in Den Haag nooit ver weg is. Amare is ook liefhebben. Het kunstpaleis moet in 2021 de deuren openen. Het zal dan onderdak bieden aan het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en ook het huidige Zuiderstrandtheater en zijn eigen activiteiten.

“Alle vier de instellingen die het gebouw gaan betrekken zijn blij met de naam Amare. Om diverse redenen. Zo was de Italiaanse bouwkunst een belangrijke inspiratiebron voor de architecten. Mare verwijst natuurlijk ook naar Den Haag als stad aan zee. En Amare wordt een huis waarvan we gaan houden. Dat geldt voor de vier instellingen maar, belangrijker nog, voor de stad. In die zin drukt de naam ook een ambitie uit”, aldus Henk Scholten, directeur van de Stichting Dans- en Muziekcentrum/Zuiderstrandtheater.

Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen was eigenlijk gebouwd om in afwachting van het nieuwe gebouw zaalruimte te bieden, maar had daar ook een eigen programmering, die straks in het nieuwe gebouw wordt uitgevoerd.

Onder delen van de Haagse bevolking leefden lang veel vragen over de noodzaak van het vele miljoenen kostende cultuurpaleis, waarvoor een dans- en muziekzaal werden gesloopt. Voorstanders denken dat het centrum juist een enorme impuls zal geven aan het culturele leven in de hofstad.